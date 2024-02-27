2024-02-27 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها لبناء برج على السور الغربي للمسجد الأقصى وتحذر من تداعياته على ساحة الصراع. تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “بأشد العبارات الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للقدس ومواطنيها عامة والمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بما في ذلك الإجراءات التهويدية والتقييدات على حرية وصول المصلين لدور العبادة […]

ظهرت المقالة الخارجية الفلسطينية تدين بناء برج على السور الغربي للمسجد الأقصى وتحذر من تداعياته أولاً على ايرث نيوز.