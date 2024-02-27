2024-02-27 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

شارك رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، مساء اليوم الاثنين ، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الاجتماع التداولي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق. وقدم العطواني احاطة كاملة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموزانة الثلاثية للسنوات ( 2023 _ 2025 ) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض […]

ظهرت المقالة اجتماع الصندوق النقدي الدولي: رؤية شاملة للوضع المالي والاقتصادي بالعراق أولاً على ايرث نيوز.