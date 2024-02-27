Xiaomi تكشف نظامها الذكي الجديد «Human x Car x Home» في MWC 2024

2024-02-27 00:36:19 - المصدر: Xiaomi

تعيد Xiaomi تعريف الاتصال من خلال نظام بيئي شامل ومبتكر

العراق، 26 فبراير 2024

قدمت شركة Xiaomi نظامها الذكي الجديد "Human x Car x Home" للأسواق العالمية في معرض 2024 MWC في برشلونة، مما يعيد تعريف حدود التكامل التكنولوجي.

تم عرض سيارة Xiaomi SU7، كجزء أساسي من النظام الذكي "Human x Car x Home"، على المسرح الدولي، مما يقدم لمحة عن رؤية Xiaomi الرائدة لمستقبل ذكي حيث يتم تلبية جميع احتياجات المستخدم بسهولة داخل نظام واحد ذكي.

صرح دانيال ديسجارليه، مدير التواصل في: Xiaomi ‘’نحن دائمًا نضع الإنسان في صلب توجيه التكنولوجيا. تم تصميم ابتكاراتنا على أساس احتياجات مستخدمينا أولاً وقبل كل شيء. يجسد نظام "Human x Car x Home" هذا الالتزام، حيث نسعى جاهدين لتوفير تجارب متكاملة ومتصلة بشكل أفضل. من خلال دمج الأفراد والسيارات والمنازل، نهدف إلى خلق تكامل شامل يتجاوز كل ما هو متاح حاليا ‘’.

وأضاف: ‘’ندعو الحضور في MWC لاستكشاف كيف تحولت رؤية Xiaomi لمفاهيم المستقبل إلى حقائق من خلال تغيير طرق التواصل. ‘’

تم الكشف أيضاً عن سلسة Xiaomi 14 الجديدة و Xiaomi Pad 6S Pro12.4، إلى جانب مجموعة متنوعة من أجهزة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي من المتوقع أن تعزز تجربة الحياة الذكية. يقدم مجال التكنولوجيا التصويرية في Xiaomi لمحة عن تكامل تقنية عدسة Leica الرائدة في عالم الهواتف الذكية، في حين يبرز CyberDog 2 مجموعة واسعة من منتجات Xiaomi للزوار.

تعزيز الترابط الشامل

انتقال Xiaomi من "Smartphone x AIoT" إلى النظام الذكي "Human x Car x Home" يدمج بسلاسة بين الأجهزة الشخصية وأجهزة المنزل الذكية والسيارات. يسهل ذلك التوصيل السلس للأجهزة الهاردوير، والتنسيق الفوري، وتقديم التحسينات أثناء القيادة، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء في الصناعة. تم تصميم هذا النظام الذكي الاستباقي ليتكيف مع احتياجات المستخدم، سواء في الحاضر أو المستقبل.

نظام Xiaomi HyperOS لا يقتصر على كونه تقدمًا تكنولوجيًا مفتوح المصدر، بل يتميز بابتكار على مستوى النظام مصمم لتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة وضمان عمليات مستمرة ومتكاملة. يدمج نظام "Human x Car x Home" أكثر من 200 فئة من المنتجات تشمل 600 مليون جهاز حول العالم وتغطي أكثر من 95٪ من سيناريوهات المستخدم. من خلال التفاعل مع الشركاء العالميين والمطورين والمصنعين، سيمكن Xiaomi HyperOS النظام الذكي الجديد من الاستفادة من مجموعة واسعة من الإمكانيات.

السيارة الكهربائية الرائدة من Xiaomi، Xiaomi SU7 المرتقبة ، تأتي كسيدان تكنولوجية بيئية عالية الأداء بحجم كامل، تحدِّ الحدود في الأداء وتكامل البيئة والمساحة الذكية المتحركة. بالإضافة إلى تصميم Xiaomi SU7، قامت Xiaomi بتطوير الخمس تقنيات الأساسية للسيارات الكهربائية: المحرك الكهربائي، البطارية المتكاملة CTB، الصب بقالب Xiaomi، القيادة الذاتية للسيارة بواسطة Xiaomi Pilot، والمقصورة الذكية. بفضل استثمار ضخم يزيد عن 10 مليار يوان صيني في البحث والتطوير، وفريق عالمي يتجاوز 3400 مهندس و1000 خبير فني في المجالات الرئيسية، أنتجت شياومي سيارة متميزة.

استكشاف إتقان التصوير المحمول

تؤمن Xiaomi بالابتكار المتمحور حول الإنسان، حيث تسعى جاهدة لتقديم تجارب تصوير جوالة أفضل وأكثر بديهية للمستخدمين، وتواصل بجدية في تطوير مجال التصوير المحمول. من خلال الشراكة الاستراتيجية مع Leica، قامت Xiaomi بدرس جوهر التصوير.

تمكنت الشراكة بين Xiaomi وLeica من تحقيق إنجاز كبير من خلال إنشاء معهد Xiaomi-Leica البصري، مما دفع بقوة نحو تقديم تقدم كبير في تكنولوجيا التصوير ووضع معايير جديدة لتجربة المستخدم في مجال التصوير الفوتوغرافي. تم تصميم سلسلة Xiaomi 14 الجديدة، التي تتميز بعدسات Leica Summilux، بعناية فائقة مع حلاً لنظام بصري من الجيل التالي، مما يوفر إمكانيات تصوير لا مثيل لها تتفوق في جميع الظروف والسيناريوهات.

توسيع التقنيات الروبوتية والتميز في التصنيع

قدمت Xiaomi في معرض MWC الروبوت الرباعي الأرجل المسمى .CyberDog 2يتميز هذا الروبوت بنظام استشعار واتخاذ قرارات مستخدمًا 19 مستشعرًا للرؤية واللمس والسمع، مما يجعله مصممًا لتكرار حركات ومظهر وتفاعلات الكلب الحقيقي، وهو تجسيد لروح الريادة والتفاني في Xiaomi لدفع حدود علم الروبوتات. يدعم هذا الروبوت الطابع المفتوح المصدر لتقنيته نظامًا بيئيًا مُعَدًّا للتخصيص والبرمجة، مما يفتح أمام المطورين إمكانيات إبداعية لا حدود لها.

بالإضافة إلى المنتجات التقنية البارزة، تستمر Xiaomi في إعادة تعريف مفهوم التصنيع، حيث تضع مصنعها الذكي في طليعة الابتكار الصناعي. في هذه مراكز التحول التكنولوجي، يظهر التفاني في الجودة والكفاءة التشغيلية والدقة كمبادئ أساسية. يُسلِّط إنشاء المرحلة الثانية من المصنع الذكي في منطقة تشانغبينغ في بكين الضوء على التزام Xiaomi الثابت بتقديم جودة لا مثيل لها وريادة مستمرة مباشرة إلى المستهلك.

بناء مستقبل مستدام

Xiaomi لا تكتفي بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والمستدامة للمستخدمين على مستوى العالم، بل تجعل حماية البيئة والتنمية المستدامة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها التجارية. حيث تلتزم Xiaomi بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وقامت بإبراز شفافية جهودها البيئية من خلال إصدار أول تقرير رسمي حول العمل المناخي خلال COP28.

تتماشى هذه الإنجازات البارزة مع المشاركة الفعّالة لـ Xiaomi في مبادرات الاستدامة الحيوية، مثل مبادرة GE100% التي تشجع على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وبرنامج قوي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم Xiaomi مهمتها في العمل بشكل مستدام من خلال اعتماد نموذج اقتصاد دائري لإعادة تدوير 38,000 طن من النفايات الإلكترونية خلال الفترة من عام 2022 إلى 2026. يُظهر هذا التعاون الجماعي النهج الشامل الذي تتبناه Xiaomi لربط بين الحلول التكنولوجية المتقدمة والاستدامة البيئية، وتعديل دور صناعة التكنولوجيا في تعزيز مستقبل مستدام.