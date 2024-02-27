مسرور بارزاني يبحث مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن تعزيز العلاقات الثنائية وحقوق المكونات

2024-02-27 00:48:12 - المصدر: اخبار العراق

عقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، امس الاثنين، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في العاصمة واشنطن.

التقى بارزاني في البداية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

وبعد ذلك، اجتمع بارزاني مع وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا. ركز الاجتماع على حماية حقوق المكونات في إقليم كردستان، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي والحرية الدينية، وتطبيع الأوضاع في سنجار.

وفي اللقاء الثالث، ناقش بارزاني مع مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات ملف إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، بالإضافة إلى سبل تطوير قطاع الطاقة في الإقليم.

وعبر بارزاني خلال اللقاءات على التزام إقليم كردستان بالتعاون مع الولايات المتحدة، معرباً عن تقديره للدعم الأمريكي المستمر للإقليم.

من جانبهم، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن دعمهم لإقليم كردستان وشعبه، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي إقليم كردستان إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.