إقليم كردستان والولايات المتحدة يؤكدان على شراكتهما الاستراتيجية في واشنطن

2024-02-27 00:53:58 - المصدر: اخبار كردستان

واشنطن، 27 فبراير 2024 - اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وحلّ القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالمكانة المهمة لإقليم كردستان كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، مُؤكداً على أن شراكة بلاده مع الإقليم مبنية على أسس من القيم والمصالح والتضحيات المشتركة. كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في إقليم كوردستان ككيان اتحادي في إطار العراق.

من جانبه، عبّر رئيس الحكومة عن امتنانه للولايات المتحدة على دعمها المتواصل لإقليم كردستان، مُؤكداً على أهمية الشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.

شملت محاور الاجتماع نقاشات بشأن:

حماية أمن إقليم كوردستان.

حلّ مشاكل الموازنة.

ضمان الحقوق المالية والدستورية لمواطني كوردستان.

احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم.

حماية حقوق مكوناته.

استئناف تصدير نفطه.

تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات من المنطقة.

واتفق الجانبان على أن قرارات المحكمة الاتحادية والخطوات المتخذة ضد إقليم كوردستان والفيدرالية في العراق تثير القلق، وأنه يجب احترام الكيان الدستوري للإقليم والنظام الاتحادي والمبادئ الديمقراطية في العراق.

وشهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على ضرورة حصول إقليم كوردستان على حصته من الموازنة بشكل منصف وعادل.

يُعدّ هذا الاجتماع تأكيداً جديداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والتزام الجانبين بالعمل معاً لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.