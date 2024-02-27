2024-02-27 01:00:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل أغارت على مجمعات وحدة الدفاع الجوي التابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية في بعلبك، رداً على قيام «حزب الله» بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء لبنان، كما استهدفت عدداً كبيراً من كوادر وقيادات الحزب خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضاف أدرعي في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي» اليوم […]

ظهرت المقالة متحدث عسكري إسرائيلي: استهدفنا عدداً كبيراً من كوادر وقيادات «حزب الله» أولاً على ايرث نيوز.