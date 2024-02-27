2024-02-27 01:00:02 - المصدر: ايرث نيوز

صرح عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كولورادو، كين باك، بأنه يعتزم تقديم مقترح يدعو الحكومة إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين لدستور البلاد لعزل الرئيس جو بايدن عن السلطة. وقال باك لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية: “إن التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه أمتنا لا تعد ولا تحصى وتتطلب أن يتمتع الرئيس بقدرات معرفية وجسدية قوية، لقد […]

ظهرت المقالة دعوة لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأميركي لعزل بايدن أولاً على ايرث نيوز.