2024-02-27 06:45:56 - المصدر: TECNO

TECNO تكشف النقاب عن نظام تصوير معزز بالذكاء الاصطناعي يتميز بشريحة تصوير مستقلة في MWC Barcelona 2024

العراق 26 فبراير 2024

أعلنت العلامة التجارية العالمية تكنو اليوم أنها ستكشف النقاب عن نظام التصوير والذي سيعرف باسم TECNO Polar Ace، خلال مؤتمر MWC 2024 المقام في مدينة برشلونة. وسيكون هذا أول نظام تصوير على الإطلاق من تكنو يتميز بشريحة تصوير مستقلة. وسيستفيد النظام من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين التقاط صور الفيديو بشكل يعيد تعريف الصناعة وتقديم قمة جديدة من التصوير المحمول لمستخدمي تكنو في الأسواق العالمية.

سيتم الكشف عن TECNO Polar Ace جنبًا إلى جنب مع جهاز كمبيوتر محمول رائد جديد يحمل اسم MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra وآخر تحديثات تكنو لابتكاراتها في قدرات الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية في حدث إطلاق التكنولوجيا الجديدة والمنتجات الرئيسية من الشركة يوم الثلاثاء، 27 فبراير، في “Fira Barcelona Gran Via”. وترحب تكنو بجميع المهتمين بحضور الحدث، حيث يمكن لهم التسجيل من هنا

وبالرغم من التقدم الكبير الذي حققته تقنيات التصوير عبر الهاتف المحمول مع مرور الوقت، لا تزال شرائح SoC التقليدية تفتقر إلى القوة اللازمة لتقديم فيديو استثنائي. ولا تزال الحلول الحالية تكافح من أجل إنتاج لقطات سلسة وعالية الجودة في الليل ولديها إمكانات محدودة لتصوير المشهد الكامل بتقنية HDR.

وجاءت TECNO Polar Ace لالتقاط صور استثنائية، وهي تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من التقنيات الرائدة في الصناعة، لمعالجة هذه النقاط وغيرها من نقاط الضعف الشائعة لتلبية المتطلبات المتزايدة باستمرار لمنشئي المحتوى الحديث.وستكون TECNO Polar Ace أحدث إضافة إلى مجموعة تكنو الطموحة من المنتجات والتقنيات التي تسخر الذكاء الاصطناعي لخلق إمكانيات جديدة والارتقاء بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة. ومن خلال نظام التصوير الجديد هذا، تُظهر تكنو تصميمها على الوصول إلى المستقبل، من خلال تقديم تقنيات الغد المبتكرة للمستخدمين اليوم.

وترحب تكنو بجميع الحاضرين في MWC لزيارة جناحها لمشاهدة قرب العلامة التجارية من المستقبل من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات والتقنيات المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي. ويقع الجناح في 6B11، القاعة 6، فيرا غران فيا.وستكون TECNO Polar Ace متاحة للزوار لتجربتها في الجناح بعد حدث الإطلاق، بدءًا من الساعة 18:00 في اليوم الثاني.

حول TECNO

TECNOهي علامة تجارية تكنولوجية مبتكرة لها أفرع في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر القارات الخمس. منذ إطلاقها، أحدثت TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، ودفعت بلا هوادة من أجل التكامل المثالي للتصميم الجمالي المعاصر مع أحدث التقنيات. واليوم، تطورت TECNO لتصبح شركة رائدة معترف بها في أسواقها المستهدفة، حيث تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة تشغيل HiOS ومنتجات المنزل الذكي. مسترشدة بجوهر علامتها التجارية "توقف عند اللاشيء"، تلتزم TECNO بفتح أفضل وأحدث التقنيات للأفراد الذين يتطلعون إلى المستقبل. من خلال إنشاء منتجات أنيقة وذكية، تلهم TECNO المستهلكين في جميع أنحاء العالم ألا يتوقفوا أبدا عن السعي وراء أفضل ما لديهم وأفضل مستقبل لهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي http://www.tecno.com/