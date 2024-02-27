السيد الحكيم: ذكرى الانتفاضة الشعبانية تحفز لدعم الدولة والقانون والنهضة الخدمية

2024-02-27 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى الانتفاضة الشعبانية تحفز لدعم الدولة والقانون والنهضة الخدمية والتنموية الشاملة.

وقال السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ذكراها الثالثة والثلاثين لم تكن الانتفاضة الشعبانية لشعب العراق من شماله وحتى الجنوب ثورة لحظة عابرة عكست غضب الأمة من الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، بل عكست قدرة القرار العراقي الرافض للظلم ودلت على مدى الترابط الإنساني والروحي بين الشعب ومرجعيته الدينية وقضاياه المصيرية، ليسطر ملحمة أنهكت النظام المباد وبرهنت على خواء عروشه ومهدت لإسقاطه وطي صفحته إلى الأبد".

وتابع: "فيما نحيي بإجلال وإكرام مآثر تلك الثورة العراقية ونترحم على شهدائها الأبرار، نحث على تخليدها والتذكير بمنطلقاتها وتعريف الجيل الجديد بأهدافها وضرورة استلهام القيم النبيلة التي بشرت بها".

وأكد أن "هذه المناسبة تحفز الشعب لدعم الدولة والقانون والسلم الأهلي والنهضة الخدمية والتنموية الشاملة".