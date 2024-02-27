2024-02-27 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

اتهمت مجموعة من نشطاء حرية التعبير جامعات المملكة المتحدة بـ “الهجوم العلني على الحرية الفكرية” بعد انتشار تقارير عن عبارات محددة تعتبرها بعض المؤسسات بمثابة “عدوان مصغر” عنصري. وأفادت لجنة الحرية الأكاديمية (CAF) في تقرير نشر الأسبوع الماضي، أن زهاء 5 جامعات “نشرت أدلة ودورات تدريبية وبيانات حول العدوان المصغر”، التي تقوض حرية التعبير والحرية […]

ظهرت المقالة اتهام جامعات المملكة المتحدة بـ”تقويض الحرية الفكرية” أولاً على ايرث نيوز.