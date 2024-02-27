2024-02-27 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء، عن القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبط 2 ونصف كغم منها في ميسان. وذكر ميري قي بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات تلقي القبض على متهمين اثنين خطرين وتضبط اثنين ونص كيلو من مادة الكرستال المخدرة في محافظة […]

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