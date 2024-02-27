2024-02-27 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الإثنين، أن مخاوف متعلقة بالخصوصية ساهمت في السرية التي أحاطت دخول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى للعلاج من السرطان، لكنه لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تعمد التعتيم على الأمر. وأخفى أوستن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا عن الرئيس جو بايدن لأسابيع، فيما لم يتم […]

ظهرت المقالة تبرئة وزير الدفاع الأميركي من “التعتيم على مرضه” أولاً على ايرث نيوز.