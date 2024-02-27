2024-02-27 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رفض فالنسيا دخول كاميرات منصة “نتفليكس” الأمريكية، خلال مواجهة “الخفافيش” وريال مدريد السبت المقبل. وكانت تقارير أشارت إلى أن منصىة “نتفليكس” ستكون حاضرة في ميستايا يوم السبت، لمحاولة التقاط ما بعد عودة فينيسيوس لمعقل “الخفافيش” بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له الموسم الماضي في نفس الملعب. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، كان من […]

ظهرت المقالة فالنسيا يرفض دخول كاميرات “شركة أمريكية” بسبب فينيسيوس أولاً على ايرث نيوز.