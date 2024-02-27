2024-02-27 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة المحلية بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، افتتاح جسر 17 تموز لتخفيف الازدحامات المرورية في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بحسب توجيهات محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تم افتتاح جسر 17 تموز لتخفيف الازدحامات في المنطقة، وبعد الانتهاء من الأعمال الفنية والهندسية لمقتربات الجسر".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية طرق وجسور نينوى، استئناف العمل في مشروع جسر 17 تموز بالجانب الايمن للموصل بعد توقف استمر لاشهر.

وقال مدير الطرق والجسور راضين الشهواني في تصريح صحفي، إن "المديرية استأنفت العمل بمشروع جسر 17 تموز وهو احد مشاريع خطة تنمية الأقاليم، ويربط حي النجار بحي تموز ."



واضاف، أن "استئناف العمل سيكون بنظام الشفتين والتداخل في الفقرات لتعويض مدة التوقف".