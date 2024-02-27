2024-02-27 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء، عن توجيه تحذير لأكثر من 100 صائغ لمخالفتهم قانون وسم المصوغات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قررت توجيه عقوبة لفت النظر لـ(118) صائغاً في محافظات بابل وواسط والديوانية وذي قار، وذلك لمخالفتهم، قانون وسم المصوغات رقم (83 لسنة 1976 المعدل)".

وأضافت أن "على الصاغة المخالفين مراجعة مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات خلال (30) يوماً"، محذرة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت أن "هذه الإجراءات تأتي تأكيداً للهدف الاستراتيجي الخــاص برفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية لدى المواطنين ولتعزيز ورفع مستوى تغطية إجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلية والمستوردة"، لافتاً الى أن "الصاغة المخالفين توزعوا بواقع (47) صائغاً في محافظة ذي قار، و(34) صائغاً في محافظة بابل، و(37) صائغاً بين واسط والديوانية".