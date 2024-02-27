2024-02-27 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء فريقا الكهرباء وكربلاء وعلى ملعب الزوراء في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الـ(13) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الكهرباء يتطلع إلى استعادة الثقة عقب خسارته في الجولة الـ(16) أمام الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد، كما ودع المسابقة القارية من الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا على يد العهد اللبناني بفارق ركلات الترجيح (4 – 2)، ولذلك فإنه يأمل في لقاء اليوم الى تعويض النتائج السلبية، من خلال تقديم الأداء المثالي الذي يسهم في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الكاملة، بغية التقدم بسلم الترتيب".وأضاف أن "العميد الكربلائي يطمح إلى تصحيح المسار بعد خسارتين توالياً أمام أربيل (3 – 5)،ودهوك (1 – 2)، وأصبح ضمن مناطق الخطر وبالتالي فإنه سيدخل اللقاء بحثا عن الانتصار الذي يؤهله للابتعاد عن صراع الهبوط للدرجة الأدنى، ولكن المهمة يبدو أنها لن تكون سهلة".يذكر أن فريق الكهرباء يتواجد في المركز الـ (15) برصيد (16 نقطة)،في حين يقف كربلاء بالترتيب الـ(17) وله (13 نقطة).