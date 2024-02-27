دائرة البيطرة: إجراءات للحد من ظاهرة الذبح العشوائي بالمناطق السكنية

2024-02-27 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، تطبيق إجراءات للحد من انتشار ظاهرة الذبح والرعي العشوائي للحيوانات في المناطق السكنية.وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة البيطرة تراقب الوضع وتطبق التعليمات والقوانين والأنظمة المتعلقة لمعالجة ظاهرة الذبح العشوائي، بموجب قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 المعدل".وأضاف، أن "لجان التفتيش التابعة لقسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة مستمرة بمتابعات دورية لأصحاب الحيوانات وتتخذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين من خلال لجان مشتركة من البيطرة والصحة والأمن الوطني والبلديات".وأكد، أن "دائرة البيطرة مستمرة أيضا بالتوعية الصحية البيطرية؛ للحد من انتشار الأمراض التي تنتج من ظاهرة الرعي والذبح العشوائي"، مضيفا، أن "الدائرة تسعى من خلال وزارة الزراعة ومن ضمن خططها لإيصال صوتها إلى الجهات المعنية؛ لغرض إنشاء المجازر العصرية المتطورة، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال الاعتماد على اللجنة المختصة المشكلة بالأمر الديواني من وزارة الزراعة والوزارات الساندة لها، في هذا الموضوع خاصة وأن العراق يكاد يخلو من المجازر العصرية الرسمية الحديثة والتي تعمل بإشراف أطباء بيطريين لاتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية"، منبها، بأن "إنشاء المجازر ليس من اختصاص دائرة البيطرة وإنما من اختصاص وزارة البلديات".