إجرام بغداد تطيح بمتهم سرق ٧٠ مليون دينار وأجهزة موبايل من دار سكنية

2024-02-27 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد اليوم الثلاثاء، القبض على متهم سرق ٧٠ مليون دينار وأجهزة موبايل من دار سكنية في العاصمة. وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الشعب لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة لاحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية”. واضافت […]

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