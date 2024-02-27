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ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات في البحر الأحمر

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات في البحر الأحمر
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات في البحر الأحمر
2024-02-27 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بموارد الذهب الأسود. وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.73 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 82.67 دولار للبرميل، […]

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