2024-02-27 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي “كروز” مضادين للسفن وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” اليمنية، نحو السفن في البحر الأحمر. وقالت “سنتاكوم”، في بيان لها: “في 26 فبراير (شباط الجاري) بين الساعة 4:45 مساءً والساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 سفن مسيرة وصاروخي “كروز” وطائرة من دون طيار لـ”أنصار الله” اليمنية أولاً على ايرث نيوز.