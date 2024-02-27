2024-02-27 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه. وقال بايدن خلال مقابلة مع البرنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة “إن بي سي” الأمريكية إن شهر “رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في […]

ظهرت المقالة بايدن: إسرائيل ستوقف العمليات في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أولاً على ايرث نيوز.