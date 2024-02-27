ديالى تنتظر تنفيذ السوداني لوعوده: سلمنا الحكومة 250 ملف فساد دون إجابة

2024-02-27 10:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دعا الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى تنفيذ وعد قطعه قبل سنة في ديالى.

وقال رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار ديالى قبل سنة من الان وحدد خارطة طريق من 7 نقاط رئيسية من أجل تجاوز ازماتها خاصة المتعلقة بالاغتيالات والمجازر التي راح ضحيتها العشرات بالاضافة الى الانفتاح على ملف مكافحة الفساد الذي لايقل خطورة عن بقية الملفات الاخرى".

واضاف، ان "الحراك قدم من 250-270 ملفا تتعلق بالفساد المالي والاداري وشبهات في مشاريع كثيرة الى الجهات الرقابية المختصة ولم نرَ اية قرارات حتى الان"، مؤكدا بان "الحراك يطالب السوداني بتنفيذ وعده في مكافحة الفساد في ديالى لانه العامل الابرز في مشاكلها المتراكمة منذ سنوات".

واشار التميمي الى ان "استقرار ديالى يأتي من انهاء حيتان الفساد وتوجيه بوصلة الاعمار والخدمات لكل المناطق وبيان من يتدخل في ملفاتها سواء اكانت الامنية او السياسية لغايات ومصالح معروفة".

وفي نيسان من العام الماضي، كشف رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي، عن تقديم 225 شكوى حول ملفات فساد ضخمة في المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد آفة توازي خطر الارهاب في ديالى وما نرصده يوميا مرعب بسبب حجم الهدر الكبير في المال العام باشكال متعددة".

واضاف، أنه "تم رفع 225 شكوى حول ملف الفساد في ديالى عن طريق النائب صلاح زيني الى الجهات القضائية المختصة وفق وجبات متعاقبة من اجل اجراء تحقيق شفاف بكل مضامينها"، مؤكداً أن "الشكاوى تتضمن اطنان من الاموال المهدورة على مشاريع لم تحقق الفائدة المطلوبة".

واشار التميمي الى أن" جزءًا من استقرار ديالى هو مكافحة الفساد الذي بدأ يتغلغل بشكل كبير في مؤسسات الدولة وحذرنا من خطورته مرارا وتكرارا"، مشدداً ان "الحراك مؤمن بعدالة القضاء العراقي واجهزته في كشف الفاسدين واصدار القرارات المنصفة بحق كل من نهب الاموال".