أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء.. قائمة بـ 8 محافظات

2024-02-27 10:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.



وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 151.450 دينار لكل 100 دولار".

أدناه قائمة بسعر صرف الدولار لـ7 محافظات وفقا للبورصة:



100$ = 151,750 البصــرة

100$ = 151,300 أربيــل

100$ = 151,500 كركــوك

100$ = 151,300 السليمانيـة

100$ = 151,250 دهــوك

100$ = 151,500 النجــف

100$ = 151,400 المــوصل



