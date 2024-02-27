أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء.. قائمة بـ 8 محافظات
2024-02-27 10:54:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 151.450 دينار لكل 100 دولار".
أدناه قائمة بسعر صرف الدولار لـ7 محافظات وفقا للبورصة:
100$ = 151,750 البصــرة
100$ = 151,300 أربيــل
100$ = 151,500 كركــوك
100$ = 151,300 السليمانيـة
100$ = 151,250 دهــوك
100$ = 151,500 النجــف
100$ = 151,400 المــوصل