التجارة: خطة لزيادة الطاقة الخزنية للحنطة في 6 محافظات

2024-02-27 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - فليح العبيديأعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لبناء 4 سايلوات و17 بنكراً في 6 محافظات، فيما أشارت الى توفر الطاقات الخزنية لتسلم كميات الحنطة خلال الموسم الحالي.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الوزارة بدأت بمشروع المخازن والسايلوات منذ العام الماضي"، مبيناً أن "بناء السايلو يحتاج لفترة طويلة تمتد من سنة الى سنتين".وأوضح أن "موافقة مجلس الوزراء استحصلت خلال الفترة الماضية على سايلوين في كركوك وواسط، فضلاً عن سايلوين على القرض السعودي أحدهم في محافظة الديوانية والآخر في ميسان"، مشيراً الى "خطة الشركة لإضافة سايلوين آخرين سيتم تحديد موقعهم خلال الفترة المقبلة".واستطرد أن "الحراك جار لبناء بناكر عديدة، حيث يتسع كل بنكر لنحو 6 آلاف طن، وبواقع 14 بنكراً في محافظة كركوك، فضلاً عن 3 بناكر بمواقع الشطرة والرفاعي والناصرية، الى جانب بناكر في محافظة ديالى"، لافتاً الى أن "هذه المواقع ستزيد من الطاقة الخزنية باعتبار أن الموسم الحالي ستتسلم الشركة كميات كبيرة بفعل تساقط الأمطار من جهة واعتماد الفلاح لتقنيات الري الحديثة من جهة أخرى".ونوه الى أن "الشركة تسلمت من محافظة صلاح الدين في العام الماضي 830 طناً، في حين أن الموسم الحالي من الممكن تسلم أكثر من مليون طن"، مبيناً أنه "تم نقل الحبوب من محافظة صلاح الدين الى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب عبر القطار، وهو ما لم يحدث في السابق إذ أن النقل كان من سايلو أم قصر باتجاه المحافظات الجنوبية والوسطى وصولاً الى الشرقاط والموصل".ولفت الى "التعاون الكبير بين وزارتي التجارة والنقل وتوجيه رئيس الوزراء باستخدام الطاقات الموجودة بالحكومة"، مبيناً أن "المهندسين تمكنوا من تشغيل القطار ونصب ميزان بالتنسيق مع القطاع الخاص لنقل كميات الحنطة من الشرقاط الى سايلو التاجي وبواقع 4 قطارات يتم تحميل 3 قطارات الى التاجي وقطار الى خان ضاري".وتابع أن "الطاقات الخزنية متوفرة ومستعدة لتسلم جميع الكميات الواردة من الفلاحين خلال الموسم الحالي".