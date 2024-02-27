2024-02-27 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، (27 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 430 الف دينار، وسعر الشراء 426 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 400 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 396 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 ألفاً و445 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين405 الفاً و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 502 ألف دينار، وعيار 22 بيع 462 ألف دينار، وعيار 21 بيع 442 ألف دينار، وعيار 18 بيع 382 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.