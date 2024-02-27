بالأرقام.. الجهد الخدمي يعلن تحقيق نسب متقدمة بإعادة تأهيل المناطق في أطراف بغداد

2024-02-27 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - نصار الحاجأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن انجاز 20 منطقة بنسبة 100 بالمئة، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر توجيها لفريق الجهد الحكومي حول انجاز المناطق المخدومة.وقال رئيس الجهد الهندسي والخدمي عبد الرزاق المالكي، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "فريق الجهد الخدمي الهندسي مستمر في إكمال خطة عام 2023 لـ61 منطقة ، حيث انجزت 20 منطقة تقريباً بنسبة 100% ، ووصلت المناطق الأخرى إلى نسبة إنجاز تتراوح ما بين الـ70 إلى 90% ، وهناك مناطق تتراوح نسب إنجازها ما بين الـ 25 إلى 50%".وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بضرورة إكمال هذه المناطق خلال فترة ثلاثة أشهر، إذ بدأت الآن الأعمال بتكثيف الجهود من خلال زيادة ساعات العمل وكذلك زيادة عدد الآليات".وتابع أن "المناطق التي أنجزت شملت أعمال الماء والمجاري والأعمال الترابية والسبيس وأعمال التبليط".