2024-02-27 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أمراً لمدراء الدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر أمراً ان يكون دوام المدراء في الدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين خلال اول ساعتين من بداية الدوام الرسمي في استعلامات دوائرهم".

وأضافت أن "ذلك جاء للنظر بطلبات المراجعين من قبلهم شخصياً".