2024-02-27 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد -واعأصدرت محكمة جنايات الكرخ ،اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة لعدة وظائف من الوظائف العامة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان قام بانتحال صفة قاض في هيئة الاشراف القضائي ومحكمة التمييز حيث قام بانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصفة بقصد الحصول على منافع مالية".وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة /1 و2 منه".