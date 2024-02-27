2024-02-27 11:42:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاويأعلنت مديرية بلدية الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة (الديوانية أجمل) لزراعة الشوارع ومداخل المحافظة، فيما أشارت إلى أن الحملة ستستمر طيلة فترة الربيع.وقال مدير شعبة الحدائق ومتنزهات بلدية الديوانية جاسم العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،بإطلاق مبادرة (العراق أجمل)، باشرت مديرية بلدية الديوانية حملتها الخدمية الربيعية (الديوانية اجمل)، لزراعة الجزرات الوسطية والمتنزهات والحدائق العامة بمختلف الورود والأشجار الموسمية والدائمية".وأضاف العوادي، أن "الحملة شملت جميع المناطق في محافظة الديوانية، وتستمر طيلة فترة الربيع"، لافتاً إلى أن "الخطة التي تعتمد عليها في الزراعة هي الخطة الحديثة من خلال الري والتسميد والتشجير".