مدرب الميناء يطالب بحكام أوروبيين لقيادة منظومة الـ (var)

2024-02-27 11:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعجدد مدرب فريق الميناء بكرة القدم ثقته بلاعبيه في تحقيق النتائج الجيدة خلال المباريات المقبلة من دوري نجوم العراق، مؤكداً أنه ماضٍ بستراتيجية جمع وحصد النقاط خلال ما تبقى من لقاءات المرحلة الأولى لاسيما في المواجهات التي تقام خارج البصرة، مطالباً في الوقت نفسه، بحكام أوربيين لقيادة منظومة ال(VAR) بغية الحد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المسابقة الكرويةوقال المدرب حسن أحمد في تصريح خص به صحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" هدفه الحالي هو حصد النقاط قبل انتهاء المرحلة الأولى والابتعاد عن أندية اربيل ونفط البصرة والنجف التي تتساوى مع السفانة بواقع 17 نقطة ".وأضاف: " تسلمنا مهمة تدريب الميناء بعد نتائجه المتواضعة وتراجع مركزه في جدول الترتيب بسبب عقوبة الفيفا وقررنا الاعتماد على لاعبي الرديف والشباب وتمكنا خلال فترة وجيزة من الظهور بمستوى جيد وتطبيق الجمل التكتيكية واللعب الجماعي، مشدداً على أهمية مدة توقف الدوري لمدة عشرين يوماً في التصفيات المونديالية المقبلة بسبب مشاركة المنتخب الوطني كونها فرصة مثالية لتهيئة الأمور الفنية والبدنية للاعبين والتحضير للأدوار المقبلة".وبشأن جاهزية فريقه لاستضافة دهوك بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الكرة الممتاز، أوضح أحمد أن المواجهة ستكون صعبة على الطرفين كون فريقه بالمركز الثاني عشر برصيد (17) نقطة، بينما يحتل دهوك المركز الثالث برصيد (27) نقطة وبات لزاماً على اللاعبين الإفادة من عاملي الأرض والجمهور، عاداً في الوقت نفسه صقور الجبال من الفرق الجيدة وينافس بقوة على المراكز الأولى واستمر في تحقيق الانتصارات المتوالية في مبارياته الأخيرة ".ورأى أن "الموسم الحالي شهد أخطاء تحكيمية عديدة وكانت للميناء حصة منها إذ سجل السفانة هدفاً في شباك النفط واحتسبه الحكم ولكن بعد الرجوع للفار تم الغاء الهدف وذات الكلام يقال عن ركلة الجزاء التي الغيت للميناء في مواجهة زاخو".ورفض احمد " فكرة اتحاد اللعبة استقطاب حكام من خارج العراق لغرض قيادة عدد من المباريات لأن هذا الأمر يقلل من شأن الكفاءات المحلية، مقترحاً الاستعانة بالحكام الأجانب المتخصصين في منظومة حكم الفيديو المساعد (var) لأن خبرة نظرائهم المحليين ليست كافية وان هفواتهم أثرت في قرارات حكم الساحة".