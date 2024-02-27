غرامات بالملايين.. أمانة بغداد تعلن اتخاذ اجراءات مشددة للحد من التجاوزات

2024-02-27 11:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، اتخاذ اجراءات قانونية مشددة للحد من التجاوزات في مناطق العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ستقوم دائرة بلدية مركز الكرخ باتخاذ اجراءات قانونية مشددة وفق المادتين 67 و296 للحد من التجاوزات والمشوهات والحفاظ على مشهد ونظافة العاصمة بعد استحصال موافقة امين بغداد".

واضافت، أن "الاجراءات تضمنت فرض غرامة مقدارها مليونين دينار وفق قانون 67 لسيارات الحمل التي ترمي مخلفات البناء والانقاض والنفايات بالاماكن غير المخصصة لها مع مفاتحة دائرة المرور لغرض حجز المركبة، بالاضافة الى غرامة مقدارها مليون دينار وفق قرار 296 بحق من يرمي النفايات أو قناني المياه من نوافذ السيارات مع مفاتحة دائرة المرور لحجز المركبة".

واشارت الى، أنه "تضمنت الاجراءات ايضا فرض غرامة مقدارها 500 الف دينار وفق قرار 296 لاصحاب البسطات والباعة المتجولين الذين يرمون المخلفات وقناني المياه في الشوارع الرئيسة والتقاطعات، بالاضافة الى غرامة مقدارها مليونين دينار وفق قرار 296 للمتجاوزين على الأرصفة والشوارع الرئيسة والازقة الداخلية".



وتابعت، "سيتم فرض غرامة مقدارها مليون دينار وفق قرار 296 لاصحاب المحلات أو الدور السكنية المخالفين بعرض الاعلانات العشوائية والمشوهة للذوق العام المسببين بالتشوه البصري، وغرامة مقدارها ثلاثة ملايين دينار وفق قانون 67 للمخالفين بعمل ربطات (ماء او مجاري) بدون استحصال الموافقات الأصولية من قبل دائرة بلدية مركز الكرخ قسم ( الماء - المجاري )".



