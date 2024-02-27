جنايات الكرخ: السجن عشر سنوات بحق منتحل صفة قاضي

2024-02-27 11:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة لعدة وظائف عامة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بانتحال صفة قاضي في هيئة الاشراف القضائي ومحكمة التمييز حيث قام بانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصفة بقصد الحصول على منافع مالية".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة /1 و2 منه".