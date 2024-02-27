البنتاغون: تراجعنا عن استهداف شخصية كبيرة في الفصائل العراقية بعد "الهدنة"

2024-02-27 12:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نقلت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية عن مسؤول في البنتاغون، ان الادارة الامريكية عدلت خططاً كانت موضوعة لاقتناص هدف كبير في الفصائل العراقية الموالية لإيران.

وقال المسؤول للصحيفة الامريكية: تراجعنا عن ضرب قيادي كبير بالفصائل في العراق بعد التهدئة.

وبحسب الصحيفة؛ أن إيران طلبت من الفصائل بالعراق تجنب الهجمات على أهداف أميركية، والقادة الإيرانيون رأوا أن استقلالية الفصائل المسلحة بدأ يأتي بنتائج عكسية وقد يدفعهم للحرب.