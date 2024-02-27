الرئيس الاميركي: اسرائيل تلتزم في رمضان بوقف اطلاق النار في غزة

2024-02-27 12:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ان إسرائيل وافقت على وقف هجومها في قطاع غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه. وقال بايدن خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي الأميركية إن شهر رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس. واعرب عن امله بوقف اطلاق النار بحلول الاثنين المقبل، مؤكدا قرب توصلهم الى البدء بوقف اطلاق النار في غزة، فيما نقل موقع واي نت الإخباري عن مسؤول اسرائيلي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الامور تتجه