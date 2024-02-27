تاريخ طويل يمتد في العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة

2024-02-27 12:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

مع زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى واشنطن، تلبية لدعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية الاميركية، اعدت قناة الثامنة تقريرا عن تطوير العلاقات بين الاقليم وواشنطن. العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الاميركية لديها تأريخ طويل، ودخلت تلك العلاقات في مرحلة جديدة بعد انتفاضة عام 1992، وسمح لاقليم كوردستان بتعيين ممثل له في الولايات المتحدة الاميركية، وازدادت الزيارات بين المسؤولين الكورد والاميركيين. وتعود ابرز العلاقات بين اميركا واقليم كوردستان الى زمن الاقتتال الداخلي المدمر في الاقليم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي استمر لعدة سنوات، وتوقف بضغط ووساطة اميركا، بعد توقيع اتفاقية واشنطن في 17 من ايلول عام