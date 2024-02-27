الرئيس العراقي يحث على زيادة حجم التبادل التجاري مع أرمينيا

2024-02-27 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حثّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا

وعقد رشيد، مع نظيره الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان، اليوم في قصر بغداد، لقاءً ثنائيا تناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت الرئاسة في بيان عقب اللقاء الثنائي، إن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعلمية، والتقنية والتكنولوجية، وكذلك في مجالات الصحة والتعليم والشباب والسياحة والثقافة إلى آفاق أوسع وأشمل بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

وأكد رشيد خلال جلسة المباحثات الموسعة، أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الأرمينية للعمل داخل العراق، وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، لما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز دور اللجان المشتركة وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي والنقل الجوي بين البلدين.