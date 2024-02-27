من بين 14 دولة عربية.. العراق يحل رابعا بسوق العقارات خلال العام الحالي

2024-02-27 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الرابع عربيا بسوق العقارات من ضمن 14 دولة خلال العام الحالي 2024 في بيانات كشفتها شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

وفقا للبيانات؛ فإن السعودية احتلت المرتبة الاولى عربيا بـقيمة متوقعة للعام الحالي 2.100 مليار دولار بنمو 2% ، تليها المغرب ثانيا بـقيمة متوقعة 1.630 مليار دولار بنمو 4%.

وتابعت أن مصر جاءت ثالثا بسوق العقارات العربية بـقيمة متوقعة للعام الحالي 1.450 مليار دولار، وجاء العراق رابعا بقيمة متوقعة 1.120 مليار دولار بنمو 6%".

وبينت ان عمان والبحرين تذيلت الجدول بسوق العقارات عربيا بـ325 مليون دولار بنمو متوقع 4% و85 مليون دولار بنمو متوقع 4% على التوالي.