2024-02-27 13:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، انجاز حفر بئر نفطي جديد بعمق 3284 متراً في حقل مجنون.

وذكر بيان للشركة تلقته "بغداد اليوم"، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر انجزت حفر البئر النفطي 164 MJ بعمق 3284 مترا بزاوية ميل 31.68 درجة ، بفترة زمنية قدرها 41 يوماً".

واشار الى أنه "ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة لحفر (43) بئرا نفطياً في حقل مجنون النفطي جنوب العراق ، بالتعاون مع شركة (HALLIBURTON) للخدمات النفطية".

واوضح أنه "البئر السادس والثلاثون الذي تنجزه الشركة ضمن هذا العقد، وتمت عمليات الحفر بأستخدام جهاز الحفر IDC 56 ذي القدرة الحصانية 2000HP وهو من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".