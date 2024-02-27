إجراء قرعة الدور الثمن النهائي من بطولة كأس العراق

2024-02-27 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعجرت ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعة الدور الثمن النهائي من بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية أن "القرعة أسفرت عن مواجهة الشرطة مع زاخو على ملعب زاخو والميناء مع الحدود على ملعب الميناء، وأربيل مع الكرخ على ملعب الكرخ، والنفط مع الطلبة على ملعب الطلبة".وأضاف أن "فريق القوة الجوية سيواجه النجف في ملعب النجف، ونفط ميسان مع فريق الكرمة على ملعب نفط ميسان، والكهرباء مع نوروز في ملعب نوروز، والزوراء مع كربلاء في ملعب الزوراء".