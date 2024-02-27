2024-02-27 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي عماد خضير الجابري، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، الباحثين الاجتماعيين بـ"اصلاح الطرفين ومنع وقوع الطلاق".

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة، القاضي عماد خضير الجابري، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الباحثين الاجتماعيين لمناقشة المعوقات التي تواجههم في المحاكم".

واكد الجابري، خلال الاجتماع بحسب البيان، ان "الباحث الاجتماعي تقع عليه مسؤولية كبرى تتمثل بتقديم النصح والإرشاد للمتقدمين للزواج"، مشددا على "ضرورة تعمق الباحث في الدعاوى التي تحال اليه من قبل قاضي الأحوال الشخصية".

وطالب رئيس محكمة استئناف الرصافة، "بالعمل بكل جد واجتهاد في محاولة اصلاح الطرفين ومنع وقوع الطلاق بين الزوجين للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في العراق"، مشيرا الى انه "عند كتابة التقرير من قبل الباحث الاجتماعي يجب مراعاة مصلحة الطفل عند وقوع التفريق بين الزوجين".

وشدد على "ضرورة توفير قاعات خاصة بالمشاهدة في عموم المحاكم تتوفر فيها كافة المستلزمات اللوجستية"، لافتا الى انه "ستكون هناك دورات تطويرية للباحثين الاجتماعيين في المرحلة المقبلة لتطوير قابليتهم في مجال البحث الاجتماعي".