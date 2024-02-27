إجراء 50 مليون مكالمة من قبل 13 مليون مستخدم خلال "الزيارة الشعبانية" في كربلاء

2024-02-27 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، أن شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد سجلت أكثر 13 مليون مستخدم خلال خمسة أيام من زيارة النصف من شعبان وذكرى الاحتفاء بمولد الإمام المهدي (ع).

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "غرفة العمليات المركزية التي أطلقتها الهيئة بخصوص الزيارة الشعبانية سجلت 13.467 مليون مستخدم لشبكات الهاتف النقال بدءاً من العاشر من شهر شعبان وحتى الخامس عشر منه، وبواقع 12.784 مليون مشترك محلي، و692 ألف مشترك دولي".

وأضاف "كما تم خلال الفترة نفسها إجراء 50.111 مليون مكالمة هاتفية بينها 49.743 مليون مكالمة محلية، و367 ألف مكالمة دولية، فضلاً عن إرسال 43.489 مليون رسالة نصية بينها 1.4 مليون رسالة دولية"، مشيراً إلى أن "الحجم الكلي لتناقل البيانات تعدى الـ2.130 ألف تيرابايت".

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، نشر 17 محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين COWs ، فضلاً عن 869 خلية دائمية، وإجراء عمليات صيانة استباقية شملت 350 برجاً بمعدل 45٪ من المجموع الكلي للأبراج، مع رفع عدد الأبراج الموصولة بشبكة الألياف الضوئية لتصبح 422 برجاً بمعدل نمو 25٪، مبينة أن العناصر البشرية المتواجدة على الأرض كانت بواقع 11 فريقاً مختصاً بالتطوير والتركيب، و24 فريقاً متخصص بالصيانة الطارئة، و10 فرق تعمل على إجراء الفحوصات الاستباقية لخدمات الاتصال والإنترنت عبر شبكات الهاتف النقال.