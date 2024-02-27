المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من نيسان

2024-02-27 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، بأن المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى الاول من نيسان المقبل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا، أجلت البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى الاول من شهر نيسان المقبل لغرض التدقيق".

ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.