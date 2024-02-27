القبض على متهم استدرج ثلاث فتيات على "انستغرام" في بغداد

2024-02-27 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، القاء القبض على متهم استدرج ثلاث فتيات على "انستغرام"، في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد هروب ثلاث فتيات الى جهة مجهولة من ذويهن الاولى من مواليد 2008 (قاصر) والثانية من مواليد 2006 والثالثة من مواليد 2005 وورود بلاغ من ذويهن كلا ضمن مكان سكنها وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الشعلة وأمر نجدة الشعلة".

واضافت انه "وجه بضرورة تدقيق المعلومات وبالفعل تمكن فريق العمل من تحديد هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 19 عام والذي اقدم على استدراج الفتيات الثلاثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا (الانستغرام) واستحصال الموافقات القضائية اللازمة ومداهمة مكان تواجد المتهم".

واشارت الى أنه "تم إلقاء القبض عليه والعثور على الفتيات الثلاثة في شقته واصطحابهم جميعًا الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".