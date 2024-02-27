رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الأرميني في بغداد

2024-02-27 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، نظيرة الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان والوفد المرافق له.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم إجراء مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيدين الوطنيين للبلدين، بعدها استعرض حرس الشرف، ثم صافح الرئيس وضيفه وفدي البلدين".

وأضافت ان "رئيس الجمهورية والرئيس الأرميني سيجريان مباحثات ثنائية وموسعة تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".