نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان مكي عواد

2024-02-27 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

نعت نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان مكي عواد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان للنقابة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكي عواد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

ومكي عواد هو ممثل كوميدي عراقي ولد في بغداد عام 1954، وله العديد من الأفلام والمسرحيات التي لا تزال عالقة في ذاكرة العراقيين.

وحصل على شهادة الدبلوم معهد الفنون الجميلة، وبكلوريوس إخراج كلية الفنون الجميلة بغداد، وماجستير اعلام دكتوراه اعلام، واشترك في التمثيل عام 1978 في فيلم (النهر) وفي الثمانينيات اشترك في مسرحية (أم خليل) التي قدمت على المسرح الوطني، ثم قام بدور شهاب في (بيت وخمس بيبان) في منتصف الثمانينات، وفي عام 1987 اشترك في فيلم بابل حبيبتي وفي عام 1989 اشترك في فيلم (وجهان في الصورة) وأخيرا شارك في مسلسل الباشا عام 2008.

ونال الفنان مكي عواد جائزة عالمية في مهرجان الطفولة العالمية بايطاليا بحضور لجنة تحكيم من أربع دول هي أمريكا والسويد وتونس ومصر عن دوره في فيلم حرية، وحصد كذلك الجائزة الأولى في مهرجان البحر الابيض المتوسط بمشاركة 57 دولة عن مسرحية (بيت وخمس بيبان)، ونال جائزة مهرجان القاهرة كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل عالم الست وهيبة.