الثقافة: نعمل على صناعة رأي عام للحفاظ على التراث وإعادة احيائه

2024-02-27 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد –واع – فاطمة رحمةأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لقطاع الآثار والسياحة، فيما أكد العمل على صناعة رأي عام للحفاظ على التراث وإعادة إحيائه.وقال وكيل الوزارة قاسم السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "‏الإرث والتراث والاثار هي من كنوز أي بلد، والعراق يتسم بخصوصية في هذا المجال لانه صاحب أكبر ارث حضاري عبر التاريخ"، مبينا ان "هناك جهدا من قبل الوزارة باعتبارها الجهة القطاعية المشرفة على هذا الملف إضافة إلى دعم مهم من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقطاع الآثار والسياحة ‏والثقافة بشكل عام خصوصا وان السياحة الأثرية ضمن البرنامج الحكومي والتي أكد عليها".وذكر ان "الاحتفال السنوي بيوم التراث الثقافي العربي هو جزء من مهام الوزارة في صناعة رأي عام بأهمية هذا التراث وضرورة الحفاظ عليه وصونه وحمايته وإعادة إحيائه ليكون خارطة طريق تسير عليه الأجيال ونستفيد مما ورثناه من الأجداد".فيما أكد رئيس مهرجان لقاء الأشقاء هلال العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "هذا الاحتفال السنوي بيوم التراث الثقافي العربي تم تنظيمه بناء على قرار الجامعة العربية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالتراث والفنون والازياء بحضور عدد من اصحاب المتاحف الشخصية".