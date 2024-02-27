2024-02-27 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الكرخ ومصدر أمني، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شاب يعمل كسمسار، قام باستدراج ثلاث فتيات من خلال تطبيق الانستغرام وحبسهن في شقته بمنطقة الشعلة شمال العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد هروب ثلاث فتيات الى جهة مجهولة من ذويهن الاولى من مواليد 2008 (قاصر) والثانية من مواليد 2006 والثالثة من مواليد 2005 ورود بلاغ من ذويهن كلًا ضمن مكان سكنها وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الشعلة وأمر نجدة الشعلة ووجه بضرورة تدقيق المعلومات".

وتابعت: أن "فريق العمل تمكن من تحديد هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 19 عاماً والذي أقدم على استدراج الفتيات الثلاث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا (الانستغرام) واستحصال الموافقات القضائية اللازمة ومداهمة مكان تواجد المتهم، وبالفعل تم إلقاء القبض عليه والعثور على الفتيات الثلاث في شقته ، واصطحابهم جميعا الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون".

وفي سياق منفصل أفاد مصدر أمني، بالقبض على أربعة متهمين قاموا بإطلاق النار ورمي رمانة يدوية على منزل في منطقة البياع جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد حصول حادث إطلاق نار ورمي رمانة يدوية على أحد الدور السكنية ضمن منطقة البياع"، مبينا أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة الكرخ ومتابعة معاون القيادة ومدير قسم البياع مع ضابط مركز البياع".

وأضاف أنه "بعد التحري وجمع المعلومات ومراقبة الكاميرات تم التوصل ومعرفة أسماء المتهمين، وبعد مرور 3 ساعات من ارتكابهم الحادث تم القبض على المتهمين، ايداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".