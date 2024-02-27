2024-02-27 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن 21 عاماً بحق تاجري مخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات ينقل المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "المدان ضبطت بحوزته (٨٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة"، مبيناً أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨ /اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".

وأشار البيان، الى أن "محكمة جنايات واسط، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات"، منوهاً بأن "المدان ضبط بحوزته كيس شفاف يحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وتابع أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".