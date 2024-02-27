من منفذ القائم.. الوائلي يؤكد ضرورة متابعة ملفي تهريب المخدرات والمواد الممنوعة

2024-02-27 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة متابعة ملفي تهريب المخدرات والمواد الممنوعة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز مستوى الأداء في محاربة الفساد ومكافحة التهريب، توجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي صباح يوم الثلاثاء صوبَ منفذ القائم الحدودي وذلك بعد زيارته الميدانية الى منفذ عرعر بوابة العراق مع المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن "الوائلي عقد اجتماعاً مهماً فور وصوله المنفذ بحضور جميع الدوائر العاملة، كما تم الاطلاع على سير العمل ميدانياً في المنفذ، من خلال تدقيق سجلات المعاملات المنجزة ومتابعة عمل أجهزة السونار والمراكز الجمركية والخدمية الأخرى"، مشيرة إلى أن "الوائلي تفقد عمل الميزان الجسري، وأشرف على كشف البضائع المنجزة معاملاتها، وتابع أعمال التطوير للبنى التحتية المنجزة من قبل المحافظة".

وتابعت أن "الجولة تضمنت الاطلاع على الربط الشبكي بين منفذ القائم الحدودي ومقر الهيأة ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ولفتت إلى أن "هذه الزيارات الميدانية المستمرة التي يجريها رئيس الهيأة إلى جميع المنافذ الحدودية، تأتي من أجل توجيه رسالة لجميع العاملين بالمنافذ الحدودية وأن الهيأة برئيسها وموظفيها وضباطها ومنتسبيها، عازمون على الاستمرار بالإصلاح ومتابعة جميع الثغرات والمخالفات التي تؤثر على سير عملية التبادل التجاري، وكذلك لرفع معنويات العاملين وشحذ الهمم للنجاح في حفظ أمن وسلامة البلاد".

وأكد الوائلي، بحسب البيان، على "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل المعلومات والتكامل والتعاون بما يضمن سريان العمل التجاري بانسيابية ومهنية عالية ومتابعة ملف تهريب المخدرات وجميع المواد الممنوعة".