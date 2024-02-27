2024-02-27 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، بإقامة دعوى قضائية على أي شخص يسيء للمؤسسة التشريعية.وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية على أي شخص يسيء للمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب”. وأكد المندلاوي أن […]

ظهرت المقالة المندلاوي يوجه بإقامة دعوى قضائية على اي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية أولاً على ايرث نيوز.